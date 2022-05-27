16 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Teyzesini ziyaret etmek için Eskişehir’e gelen 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.

İHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 11:51
16 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Yurdagül Kopar, Bursa’dan Eskişehir’de yaşayan teyzesinin yanına gelerek ziyaretini tamamladıktan sonra geri dönme kararı aldı.

Bursa’ya gitmek için Eskişehir Otogarı’ndan otobüse binen genç kız, iddiaya göre seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Tepebaşı ilçesi sınırlarında otobüsten indi. Bunun ardından yaklaşık 3 gündür haber alınamayan genç kız için ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. 


eskişehir kayıp

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler