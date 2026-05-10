16 yaşındaki Doruk Efe, bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi

10.05.2026 10:36:00
Güncellenme:
DHA
Elazığ'da Doruk Efe Bingöl (16), iddiaya göre borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.A.B. isimli çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A.B., yanında bulunan bıçakla Doruk Efe Bingöl’ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bingöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayın ardından E.A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Akın Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuk' açıklaması: Yasal düzenleme mi geliyor? Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerini Ankara Hakimevi’nde kabul etti. Gürlek, toplumda “cezasızlık algısı” bulunduğunu belirterek, “Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız” dedi. Gürlek, "Toplumun yüzde 81'i cezaları yetersiz buluyor, ben de katılıyorum" ifadelerini kullandı.
Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu’nda tartışma çıktı: Ankara Barosu’ndan güvenli ortam vurgusu TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Araştırma Komisyonu’nda Komisyon Başkanı ile Ankara Barosu temsilcisi arasında çocukların ifadelerinin mahkeme salonunda alınması konusunda tartışma çıktı. Komisyon başkanı; çocukların yaptıklarının ağır olduğunu anlaması konusunda savunmasının hâkim karşısında alınması gerektiğini savundu. Baro temsilcisi ise çocuk yargılanmalarında önceliğin güvende olacağı bir sistemde maddi gerçekliğin açığa çıkmasında önemli olacağını vurgulayarak, bu nedenle adli görüşme odalarında ifade alınması gerektiğini belirtti.
Suça sürüklenen çocuklar, ‘Ne olsa bunu yapmazdın’ sorusunu böyle yanıtlamış: ‘Okula gitseydim...’ Meclis’in Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda, tutuklu ve hükümlü çocuklarla yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 51’inin okulu tamamen bıraktığını, yüzde 47,9’unun da okula gitmediği belirtildi. Çocukların “Ne olsaydı bunu yapmazdın?” sorusuna “Annem, babam ölmeseydi”, “Okula gitseydim”, “Çevrem daha sağlıklı olsaydı”, “Daha zengin olsaydım” gibi yanıtlar verdiği belirtildi.