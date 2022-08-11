16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı
Kocaeli Körfez'de bulunan bir parkta bir grup genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda boynundan bıçaklanan genç yaralandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkta bıçaklanan genç kanlar içerisinde bölgeden uzaklaştı. Sokak üzerinde kendini yere bırakan genç, vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.
Olay, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Badraslı Parkı üzerinde bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca M.A.K. isimli 16 yaşındaki genç, ismi öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından boynundan bıçaklandı.
Olaya karışan şüpheliler, hızla uzaklaşırken, M.A.K. da kanlar içerisinde Çelikel Sokak'a kadar yürüdü, burada kendini yere bıraktı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Durumu gören vatandaşlar kan kaybeden genç için bir yandan tampon uygularken diğer yandan 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın gerçekleştiği parkta bıçak ele geçirdi. İsimleri öğrenilemeyen şüpheliler ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- Sıfır araçlarda '6 ay ve 6 bin km' şartı
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- Erdoğan talimat verdi
- İktidar yılbaşını işaret ediyor
- Rektörlük 'Odtufans' için harekete geçti
- AFAD'dan İstanbul dahil 5 il için turuncu kodlu uyarı
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'