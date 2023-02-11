16 yaşındaki Hedil enkaz altından 134 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Hedil, depremin 134’üncü saatinde enkazdan kurtarıldı. Hedil'in ilk sözü ‘iyiyim’ oldu.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında umutlandıran haberler geliyor.
Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi’nde umutları yeşerten bir olay daha yaşandı.
4 katlı Zümrüt Apartmanı’nda yaşayan 16 yaşındaki Hedil, depremin 134’üncü saatinde ekipler tarafından kurtarıldı.
Hedil ekiplerin ‘İyi misin’ sorusuna ‘İyiyim’ dedi.
Öte yandan Hedil’in 2 kardeşinin hala enkazda olduğu belirtildi.
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