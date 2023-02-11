16 yaşındaki Hedil enkaz altından 134 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Hedil, depremin 134’üncü saatinde enkazdan kurtarıldı. Hedil'in ilk sözü ‘iyiyim’ oldu.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:59
16 yaşındaki Hedil enkaz altından 134 saat sonra kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında umutlandıran haberler geliyor.

Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi’nde umutları yeşerten bir olay daha yaşandı.

4 katlı Zümrüt Apartmanı’nda yaşayan 16 yaşındaki Hedil, depremin 134’üncü saatinde ekipler tarafından kurtarıldı.

Hedil ekiplerin ‘İyi misin’ sorusuna ‘İyiyim’ dedi.

Öte yandan Hedil’in 2 kardeşinin hala enkazda olduğu belirtildi.


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