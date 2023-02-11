YÖK'ten depreme ilişkin 'uzaktan eğitim' kararı

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) "Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:11
YÖK'ten depreme ilişkin 'uzaktan eğitim' kararı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamasında, üniversitelerin yaz dönemine kadar tatil edildiğini belirterek, eğitimin uzaktan olacağını duyurdu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi. 

 

 

YÖK uzaktan eğitim

İlgili Haberler

Son dakika... YÖK: Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Son dakika... YÖK: Bahar döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Son Dakika... YÖK'ten açıklama: ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara

Son Dakika... YÖK'ten açıklama: ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara
YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

En Çok Okunan Haberler