Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde: 'Bu geceyi burada Şanlıurfalı kardeşlerimizle geçireceğiz'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:30

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok hasar verdiği illerden biri olan Şanlıurfa’da açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Kılıçdaroğlu, bu geceyi Şanlıurfa'da geçireceğini söyledi.

CHP lideri, "Geceyi burada Şanlıurfalı kardeşlerimizle beraber geçireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımla birlikte bu gezileri yapıyoruz. Yaşanan sorunları vatandaşın doğrudan kendisinin bize anlatması ve bizim de sorunlara çözüm üretmemiz için çaba harcıyoruz" dedi.

"HER ÖNÜNE GELEN MÜTEAHHİT OLMAMALI"

"Umuyoruz ve diliyoruz artık kentlere gerekli önem verilir, gerekli değer verilir, binalar sağlıklı ve sağlam yapılır" diyen Kılıçdaroğlu, "Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı, her elini kolunu sallayanın inşaat yapmadığı, bu işte yetkin insanların çalıştırıldığı, belediyelerin daha dikkatli olduğu bir Türkiye istiyoruz. İnsan hayatı çok değerlidir. Ve kamuda görevini yapan herkes, insan hayatına gerekli önemi vermek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Bugün önce Malatya’ya uğradık. Sonra Diyarbakır’a. Şimdi Şanlıurfa’dayız. Geceyi burada Şanlıurfalı kardeşlerimizle beraber geçireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımla birlikte bu gezileri yapıyoruz. Yaşanan sorunları vatandaşın doğrudan kendisinin bize anlatması ve bizim de sorunlara çözüm üretmemiz için çaba harcıyoruz. Onlar bize anlatıyorlar, biz de sorunlara vakıf olduktan sonra çözüm üretmeye çalışıyoruz. Şanlıurfalı kardeşlerime hayatlarını kaybedenler için Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Bu tür acılar maalesef zaman zaman karşılaştığımız acılar.

* Umuyoruz ve diliyoruz artık kentlere gerekli önem verilir, gerekli değer verilir, binalar sağlıklı ve sağlam yapılır. Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı, her elini kolunu sallayanın inşaat yapmadığı, bu işte yetkin insanların çalıştırıldığı, belediyelerin daha dikkatli olduğu bir Türkiye istiyoruz. İnsan hayatı çok değerlidir. Ve kamuda görevini yapan herkes, insan hayatına gerekli önemi vermek zorundadır. Zaman zaman Türkiye’nin bu tip acı olaylarla karşılaşmasının tanığıyız. Belli zaman dilimlerinde itibarıyla büyük olaylarla karşılaşıyoruz. Ama gönül ister ki her olaydan bir ders çıkarmak ve aynı acıları yaşamamak. Bizim hedefimiz bu.

* Elbette ki bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz ama en azından bir daha deprem olduğunda sağlam binalar yapmak, insanların hayatını tehlikeye atmamak gibi siyasetçilerin görevi vardır. Toplanan vergilerin doğru yerlere harcandığı, vatandaşın kendi için harcandığı, binaların sağlıklı bir zemine inşa edildiği bir süreci başlamak zorundayız. Yapmadığımız takdirde bu tip acılarla karşılaşıyoruz. Şanlıurfalı kardeşlerimin morallerini bozmamalarını diliyorum. Türkiye büyük, güzel ve zengin bir ülke. Bu zenginlik içinde hepimiz görevimizi yaptığımız zaman göreceksiniz hepimiz daha güzel bir Türkiye’de yaşayacağız.