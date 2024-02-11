16 yaşındaki kız zorla evlendirilecekti! Bakanlık harekete geçti
Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda 16 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirileceği belirtildi. Haberlerin yayılması üzerine bakanlık harekete geçti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, bir sosyal medya hesabından '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' diye yapılan paylaşım ile yapılan açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından çocuğun devlet korumasına alınacağı ve hukuki işlemlerin takip edileceği belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan '16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek' paylaşımlarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ve emniyet birimleri ivedilikle harekete geçmiştir. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak olup hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.
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