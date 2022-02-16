16 yaşındaki Sıla, zorla nişanlandırıldığı erkek tarafından öldürüldü
Giresun’da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.
Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’e saldırdı. Boğazına bıçak darbesi alan Sıla kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.
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