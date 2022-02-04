Bekir Bozdağ’ın, kadın cinayetleri için ‘Adalete ihtiyacımız var’ sözleri tepki çekti

04 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, kadın cinayetlerine yönelik “Adalete ihtiyacımız var” demesi, iyi hal indirimini eleştirmesi ve yargıya işaret etmesi tepki çekti.

Bozdağ, önceki gün katıldığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı’nda, “Kadına karşı şiddetle mücadele ve diğer konularda adalete ihtiyacımız var” derken, iyi hal indirimine işaret ederek, “İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlıyım” demişti. Bozdağ’ın, bu konuşmanın ardından iyi hal indiriminde yasal değişiklik yapılmasına yönelik teknik çalışma başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

Bozdağ’ın açıklamasını değerlendiren hukukçu Turgut Kazan, liyakata dikkat çekti. “Nasıl ki liyakat her alanda önemliyse, hâkim gibi hâkim alırsanız... Tabii ki öyle bir şey yaşanmaz. Sadece yasa değiştirilerek çözülmez. Tam ilkel bir anlayış. Zaten Bozdağ’a da yakışan o” dedi. Bozdağ’a “Elini tutan mı var?” diye soran Kazan, “Çözüm üretmek zorunda” ifadelerini kullandı. Son dönemde alınan hâkimlere dikkat çeken Kazan, “Büyük çoğunluğu hâkimlik yapamaz, yapamıyor da zaten. Karar, ara karar yazamıyor, duruşma yönetemiyor. Liyakatlıları nasıl almadıklarını da biliyoruz” dedi.

GÜLLÜ: ÜLKEDE ADALET BAKANI KİM?

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Bozdağ’ın, “kadın cinayetlerinin seferberlikle çözüleceği” yönündeki açıklamasının da rahatsız edici olduğunu kaydetti.

Güllü, “Biz, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten beri seferberlik ilan ettik. Siz o seferberliğin engellenmesi adına sözleşmeden vazgeçtiniz. Kime neyi anlatıyorsunuz? Lafla peynir gemisi yürümüyor. Nakaratları bıraksın, buyursun işe gelsin. Benim hakkımı savunacak bakanlar olmayacaksa o koltuktan hemen kalksınlar” diye konuştu.Güllü, Bozdağ’ın benzer cümleleri 7-8 yıl önce de kurduğuna işaret ederek, “Bozdağ’a ‘Ülkede Adalet Bakanı kim’ sorusunu sormak isterim. Eğer karar verip kendi icraatları ile önlemeye çalışan bir mekanizmanın başında değilse, o Adalet Bakanı değildir. Daha önce yanlış bulduğu olaylarda da bir değişim olmadı” dedi. Bakanların, konuşmaları ile kadınları daha da umutsuzluğa sevk ettiğini, şiddet gören kadınların kolluk kuvvetlerine başvuramadığını aktaran Güllü, “Artık kadınlar sokakta tanımadığı erkekler tarafından da öldürülüyor. Bakanların konuşması bize güven vermiyor. Tükendik artık. Eğer irade göstermek istiyorlarsa, ‘çocuk istismarı ve kadına karşı şiddet konusunda indirim yapılamaz’ diye madde eklesinler” ifadelerini kullandı.

