16 yıl 11 ay hapisle aranıyordu: Çankırı'da yakalandı
Çankırı'da hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çankırı'da, hırsızlık suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu il merkezinde bir iş yerinde olduğu belirlenen hırsızlık suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Çankırı #Hapis Cezası #hapis
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