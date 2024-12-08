Ankara-Çankırı kara yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Çankırı kara yolunda otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Ankara-Çankırı kara yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 13:10

Ankara-Çankırı kara yolunda, Çandır mevkisinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, araçta sıkışan Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28) ve Hakan Köroğlu’nun (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara-Çankırı yolu Çandır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #Ankara #trafik kazası #şarampol

İlgili Haberler

Reklam panosu beton bloğuna çarptı! Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Reklam panosu beton bloğuna çarptı! Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası geçiren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trafik kazası geçiren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, trafik kazası geçirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler