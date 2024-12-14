Yöntemleri ifşa oldu... Çankırı'da telefonla dolandırıcılık: 2 zanlıdan biri tutuklandı

Çankırı'da, kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 36 bin 800 dolar ve 4 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yöntemleri ifşa oldu... Çankırı'da telefonla dolandırıcılık: 2 zanlıdan biri tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 14.12.2024 - 09:45

İl merkezinde yaşayan K.M'yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan ve adının terör örgütleriyle ilişkilendirildiğini söyleyen şüpheliler, parasının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Bunun üzerine 36 bin 800 dolar ile 4 bin lirayı zanlılara veren K.M, bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 40 güvenlik kamerasının 72 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu şüphelilerin H.Y. ve A.E.E. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler, Ankara'da gözaltına alındı.

BİRİ TUTUKLANDI

Çankırı'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. tutuklandı, A.E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #dolandırıcılık #dolandırıcı

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