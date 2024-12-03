16 yıl hapisle aranıyordu: Arkadaşının evinde yakalandı
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranması olan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürürken, çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli arkadaşının evinde yakalandı. İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa’da ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde bulundurma’ gibi suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mert G., yakayı ele vermemek için arkadaşlarında kalıyordu.
Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Şüpheliye operasyon düzenleyen polis, eve yaptığı baskın sonrası Mert G.’yi gözaltına aldı.
İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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