Bursa'da 2 katlı otelde yangın paniği!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çukurcaköy Mahallesi'ndeki 2 katlı otelin çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden görevlilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.
MÜŞTERİ YOKTU
İşletmede hasar meydana gelirken, yangın anında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi. Yangının nedeni araştırılıyor.
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