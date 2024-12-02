Bursa'da erkek vahşeti: Önce kadını katletti, ardından intihar etti!
Bursa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren erkek intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otobüs durağının yakınında bekleyen Selma Tercan'a (46), ismi henüz öğrenilemeyen birlikte yaşadığı erkek silahla ateş açtı.
Zanlı daha aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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