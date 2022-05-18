16 yıl önceki cinayetin zanlısı psikolojik tedavi görünce yakayı ele verdi
Erzurum'da ailesinin 2006'da kayıp başvurusunda bulunduğu Recep Akpınar'ın cesedi ortaya çıktı. Olayın şüphelilerinden Mehmet G., bir süre psikolojik tedavi gördüğü bilgisi üzerine yapılan takibin sonunda gözaltına alındı. Mehmet G. ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.
Erzurum'da polis ekipleri, faili meçhul olayların aydınlatılması ve kayıp şahısların bulunmasına yönelik yaptığı çalışmada 16 yıl önce işlenen cinayeti çözdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 2006'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Recep Akpınar'a ait dosyayı incelemeye aldı.
Dosyadaki isimler üzerinde araştırma yapan ekipler, maktul Akpınar ile sürekli telefon görüşmeleri yaptığı belirlenen şüphelilerden Mehmet G.'nin olayın ardından şehir dışına taşındığı, soyadını değiştirdiği ve bir süre psikolojik tedavi gördüğü bilgisi üzerine bu isim üzerinde yoğunlaştı.
HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKİNCE TAKİBE ALINDI
Ayrıca maktulle iletişim kuran Necmi A.'nın da hal ve hareketlerinde durgunluk olduğunu belirleyen cinayet büro polisleri, yaklaşık 6-7 ay şüphelileri özel ekiple takibe aldı.
Ekipler, ilk olarak Mehmet G.'yi Aydın'da operasyonla gözaltına aldı.
Erzurum'a getirilen Mehmet G., cinayeti Necmi A. ile işlediklerini, borçlu oldukları Akpınar'ı öldürdükten sonra Aşkale ilçesi Kop Dağı mevkisinde bir araziye gömdüklerini, olayın ardından travma geçirdiğini ve ruhsal çöküntü yaşadığı için psikolojik tedavi gördüğünü itiraf etti.
Ardından cinayet şüphelisi Necmi A ile kendilerine yardım ettiği iddia edilen kardeşi Mitat A, Erzurum'da gözaltına alındı.
Ekipler, karların erimesinin ardından zanlıların gösterdiği yerde özel eğitimli kadavra köpekleri yardımıyla yaptıkları aramada, Akpınar'a ait olduğu değerlendirilen cesede ulaştı.
Cinayet zanlıları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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