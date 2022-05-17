Kadın cinayetinden tutuklanmıştı: Çoklu organ yetmezliğinden öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 6 Ocak’ta eşi Safiye Gülkaya'yı (69) pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, tekerlekli sandalyeyle cezaevine giren Cafer Gülkaya (70), çoklu organ yetmezliğinden öldü.

DHA
17 Mayıs 2022 Salı, 12:21
Kadın cinayetinden tutuklanmıştı: Çoklu organ yetmezliğinden öldü
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Cafer Gülkaya isimli erkek, 6 Ocak'ta Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'taki evlerinde, evli olduğu Safiye Gülkaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların omzuna ve göğsüne isabet ettiği Gülkaya, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Cafer Gülkaya ise yaşlılık nedeniyle yürüme güçlüğü çektiği için tekerlekli sandalyeyle getirildiği adliyeye getirildi.

TUTUKLANMIŞTI

Gülkaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ocak ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Cafer Gülkaya, önceki gün rahatsızlanınca ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülkaya, doktorların müdahalesine rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldü.


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