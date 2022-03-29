16 yıldır kayıp olan Serap Başer'i kocası katletmiş
30 Eylül 2006'dan itibaren bu yana kayıp olarak aranan Serap Başer'in, kocası tarafından öldürüldüğü ve cesedinin kullanılmayan bir artezyen kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde yaşayan ve hakkında 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer'in durumunu şüpheli buldu. Jandarma Suç Araştırma Timi, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştirerek kayıp kadının akıbetini araştırmaya başladı.
20 GÜN KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI
Kayıp ihbarının yapıldığı gün Serap Başer'in kocası Ali Başer ile kavga ettiği, Ali Başer’in olay gecesi Leşkırı mevkiindeki tarlasına at arabasıyla gübre taşıdığı bilgisine ulaşan ekipler, araştırmasını tarla ve çevresinde yoğunlaştırdı. Ekipler, kadının cesedinin, söz konusu tarlanın 300 metre ilerisinde başka birine ait tarladaki kullanılmayan 130 metrelik artezyen kuyusuna atılmış olabileceğini değerlendirdi.
İl Özel İdaresi’nden temin edilen iş makineleriyle 20 gün kazı ve sondaj çalışması yapan ekipler, yaklaşık 70 metre derinliğinde 170 adet kemik parçası ve saç buldu. Ekipler, Serap Başer'in kocası tarafından öldürüldüğü, cesedinin ahırda küçük parçalara ayrılarak artezyen kuyusuna atıldığını tespit etti.
Çıkarılan kemik parçaları ve saç kalıntıları DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu arada Ali Başer'in 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Haberler
- Başına cam düşen kadının ölümünde sanığa 24 taksitle para cezası
- Alıkoyduğu kadının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı
- Kadınlar için yapılan çalışmalara BM’den övgü
Video Haberler
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
- Bebeğini boğmaya çalışan anne serbest bırakıldı
En Çok Okunan Haberler
- 20 gün kazı çalışması yapıldı
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- 'Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız'
- 'Olayı yakından takip ediyoruz'
- 'Kazanın dibini sıyırma teklifi'
- Alev Aydın ve sevgilisi Halsey Oscar'a damgasını vurdu
- Nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor
- Erkan Baş: 'KDV'yi değil, Saray'dakini indireceksin!'
- Güzelliği ile dikkat çeken Merve Boluğur'un yaşam öyküsü
- Demir çelik fabrikasında sular durulmuyor