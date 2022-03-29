Alıkoyduğu kadının yüzüne kimyasal madde atan sanık tutuklandı
Silahla alıkoyduğu kadının yüzüne kimyasal madde atan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Soner Bolat isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolat'ın 21 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.
Ankara'da silahla alıkoyduğu kadının yüzüne kimyasal madde attığı için 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Soner Bolat, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından tutuklandı.
S.S'yi silah zoruyla çocuk parkına götüren ve burada cebinden çıkardığı kimyasal maddeyi yüzüne atan sanık Bolat, tutuklanmasına yönelik çıkarılan yakalama kararının ardından cezaevine gönderildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Yaklaşık iki ay önce Mamak'ta yaşanan olay sonrası yakalanan ve savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolat hakkında hazırlanan iddianamede, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan" 2 yıldan 10 yıla, "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan" 2 yıldan 5 yıla ve "silahlı tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Soner Bolat hakkında, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, toplam 6 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Bolat'ın, adli kontrol şartını 9 Mart'ta kaldırdı.
Mağdur avukatının sanığın daha önce adli kontrol şartını ihlal ettiğine ilişkin dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sanığın tutuklanmasını talep etti.
Bu talebi yerinde gören Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Mart'ta sanık Bolat'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine yakalanan Soner Bolat, çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
Silahla alıkonulan ve yüzüne kimyasal madde atılarak yaralanan S.S, ev hapsindeki şüphelinin kendisi için bir tehdit olmaya devam etmesinden endişe duyduğunu belirterek, sanığın bir an önce tutuklanmasını talep etmişti.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur S.S., 4 yıl önce şiddet gördüğü için ayrıldığı eski erkek arkadaşı Soner Bolat tarafından saldırıya uğramıştı. S.S.'yi yakalayarak silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götüren Bolat, burada cebinden çıkardığı kimyasal maddeyi kadının yüzüne atmıştı.
S.S.'nin yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluştuğu belirlenmişti.
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