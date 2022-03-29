Kadınlar için yapılan çalışmalara BM’den övgü
Kadın Dayanışma Merkezi ve Meryem Kadın Kooperatifi uygulamaları dünya genelinde iyi örnekler olarak değer buldu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, Seyhan Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 2018 yılında kurduğu Kadın Dayanışma Merkezi ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturduğu Meryem Kadın Kooperatifi, UNHCR-The Refugee Agency (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından Good Practices (İyi Örnekler) olarak gösterildi.
“KADININ TOPLUMSAL ALANLARDA DAHA ÇOK VAR OLMASI İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Bu gururun Adana’ya ve Adana halkına ait olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Bu vesile ile bu projelerde çalışan ekiplerime ve bizlerden desteğini esirgemeyerek Meryem Kadın Kooperatifi projesine fon desteğinde bulunan ILO’ya, Kadın Dayanışma Merkezi’ne fon desteğinde bulunan GIZ’e, söz konusu kurumların yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kadınların yaşamlarındaki olumsuzlukların kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadın gücünün görünür kılınarak istihdam olanaklarının artırılması için ve kadının toplumsal alanlarda daha çok var olması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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