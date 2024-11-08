1600 yıllık altın takılar kuru fasulyenin içinden çıktı!
Denizli’de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Lidya dönemine ait 1600 yıllık altın küpeler, kolye ve saç iğnesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. İki ayrı araçla hareket eden şüphelilerin altın takıları kuru fasulye paketine sakladıkları belirlendi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Honaz ilçesinde ikamet eden 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı.
Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı 2 ayrı otomobili takibe aldı.
Tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlar, Honaz ilçesi girişinde düzenlenen operasyonla durduruldu.
M.Ö. 4. YÜZYILA AİT ESERLER
Araçlarda yapılan arama sonucunda kuru fasulye paketine gizlenmiş poşet içerisinde M.Ö. 4. yüzyıldan kalma, Lidya dönemine ait 2 çift halinde 4 adet altın küpe, 1 adet altın saç iğnesi ile 1 adet altın kolye ucu ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler koruma altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, iki kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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