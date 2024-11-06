Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 gözaltı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, izinsiz kazı yapıp, tarihi eser arayan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:59

Kuyucak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi yakınlarındaki SİT alanında kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hafsa Hatun Türbesi'nin yer aldığı Hisar mevkisine operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan A.G., N.A., M.A., S.L. ve M.A.A.'yı yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen kazı malzemelerine el konulurken, 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

 


Etiketler: #KAÇAK Kazı #kaçak

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