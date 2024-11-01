Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından Roma ve Bizans dönemine ait 128 adet tarihi eser ele geçirildi.

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 11:27

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Germencik ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla gelen U.K. ve M.U. isimli şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan adli aramada, 102 adet sikke, 1 adet gümüş mühür, 1 adet gümüş yüzük, 24 adet obje olmak üzere toplamda 128 adet Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemelerin Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli süreç ise devam ediyor.


Etiketler: #aydın #tarihi eser

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