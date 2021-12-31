161 yıl hapis cezası alan eski polis memuru yakalandı
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılandığı davada çeşitli suçlardan 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Lokman Yanık, Kayseri'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen eski polis Lokman Yanık'ın Kayseri'de olduğu bilgisini aldı. Yanık, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Lokman Yanık'ın, 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "futbolda şike" soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilmişti.
Yanık, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın, 4 Haziran'daki karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 5 yıl, 91 kez "iftira" suçundan 1 yıl 8'er ay ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 161 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmış, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
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