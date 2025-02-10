Zonguldak'ta 'tefecilik' operasyonu: 8 gözaltı

Zonguldak'ta tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 'tefecilik' operasyonu: 8 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:07

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik ve yağma suçlarıyla vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözalıtna alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7'si güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Etiketler: #zonguldak

İlgili Haberler

Zonguldak’ta emekli maden işçisinin başının kesilmesi cinayeti: 9 sanığa beraat

Zonguldak’ta emekli maden işçisinin başının kesilmesi cinayeti: 9 sanığa beraat
Zonguldak'ta kayıp sanılan PTT çalışanı hastanede bulundu

Zonguldak'ta kayıp sanılan PTT çalışanı hastanede bulundu
Zonguldak'ta 'vinç' dehşeti! İşçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta 'vinç' dehşeti! İşçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler