17 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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