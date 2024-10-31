17 ilde 54 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

Araç camı satma vaadiyle ağına düşürdüğü 54 kişiyi toplam 753 bin lira dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

17 ilde 54 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 19:56

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç camı almak isteyen kişileri kapora veya ürünün ücretini alarak dolandıran Ü.C. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Art arda gelen şikayetler üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekibin çalışmaları neticesinde Ü.C. isimli şahsın Kocaeli’de olduğu tespit edildi.

Şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın 17 ilden 54 kişiyi toplam 753 bin 211 TL dolandırdığı tespit edildi.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.


Etiketler: #dolandırıcı #yakalandı

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