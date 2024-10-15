Yaşlı kadını 279 bin TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı

Burdur’un Bucak ilçesinde 79 yaşındaki bir kadın vatandaşı polis olduklarını iddia ederek 270 bin TL dolandıran şahıslar yakalanarak tutuklandı.

Yaşlı kadını 279 bin TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:28

Burdur’un Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 2 Ekim’de saat 17.00 sıralarında 79 yaşındaki A.U.’yu telefon ile arayan dolandırıcılar, kendilerine polis süsü vererek FETÖ’cülere tuzak kurduklarını, operasyon yapacaklarını söyleyerek kandırdı.

Telefonunu kapatmaması gerektiğini belirten dolandırıcılar 79 yaşındaki kadının 270 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını elden alarak dolandırdı.

Olayın ardından Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonrasında, şüpheliler Y.C.N ve N.A.’nın ticari taksi ile Manavgat’tan Bucak’a geldiği tespit edildi. Şüphelilerden Y.C.N. Şanlıurfa’da N.A. ise ikamet ettiği Manavgat’ta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.C.N. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Burdur

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