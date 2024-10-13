Şanlıurfa'da vurgun! 4 kişiyi 25 milyon TL dolandıran 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yöntemiyle 4 kişiyi 25 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da vurgun! 4 kişiyi 25 milyon TL dolandıran 3 zanlı tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:33

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ise 8 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flash bellek, 3 bilgi notu, 1 kamera kayıt cihazı, 42 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Zanlıların 4 kişiyi 25 milyon 373 bin lira dolandırdığı belirlendi.


Etiketler: #Şanlıurfa #dolandırıcılık #dolandırıcı

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