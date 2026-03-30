17 kişi yaşamını yitirmişti... CHP'li Mahmut Tanal yargıya taşıdı: Danıştay'dan Şanlıurfa'daki sel felaketi hakkında yeni karar

30.03.2026 15:25:00
ANKA
Danıştay 1. Dairesi, 2023 yılında Şanlıurfa’da 17 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine ilişkin, dönemin Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları hakkında İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı. Kararda, olayla ilgili eksik araştırma yapıldığı ve sorumluların ceza sorumluluklarının tam olarak değerlendirilmediği vurgulandı. Kararı yargıya taşıyan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir kader değil, ihmaldir" dedi.

Şanlıurfa’da 15 Mart 2023 tarihinde meydana gelen ve 17 yurttaşın hayatını kaybettiği sel felaketinde, kamu görevlilerinin yargılanmasının önündeki engel, Danıştay kararıyla kalktı. CHP’li Mahmut Tanal’ın itirazı üzerine, Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın belediye başkanları hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını, “eksik inceleme” gerekçesiyle kaldırdı.

Danıştay 1. Dairesi’nin kararına göre, soruşturma izni verilmemesi kararı kaldırılan isimler arasında AKP'li eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yer alıyor.

Kararda, DSİ ve Karayolları gibi kurumlar ile ilgili diğer kamu görevlilerinin de sorumluluklarının titizlikle araştırılması gerektiği belirtildi.

DANIŞTAY: “OLAY EKSİK ARAŞTIRILMIŞ”

Danıştay’ın gerekçeli kararında, felakete ilişkin yapılan ön incelemenin yetersiz olduğu ifade edildi. Kararda, “İddialara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin temin edilmediği, kişiler ve eylemler yönünden bir ayrıştırma yapılmadığı, isnat edilen eylemlerle sonuç (ölümler) arasındaki illiyet bağının somut olarak belirlenmediği, bilirkişi incelemelerinin yaptırılmadığı, imar planları, dere yataklarının yapılaşmaya açılması ve Abide Kavşağı gibi riskli bölgelerdeki mühendislik hatalarının değerlendirilmediği” tespiti yapıldı.

Danıştay’ın oybirliğiyle aldığı karar sonrası dosya, eksikliklerin giderilmesi ve yeniden bir karar verilmesi üzere İçişleri Bakanlığı’na iade edildi. Bakanlık, Danıştay’ın işaret ettiği eksiklikleri gidererek yeniden bir ön inceleme yapacak ve sorumlular hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine dair yeni bir karar tesis edecek.

TANAL: “HİÇ KİMSE BU İHMALİ GİZLEYEMEYECEK”

Kararı yargıya taşıyan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu bir kader değil, ihmaldir" dedi. Tanal, Danıştay kararının kendisini haklı çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün başvurum üzerine Danıştay, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı kaldırdı. Bu karar açıkça şunu söylüyor: Olay eksik araştırılmış, sorumlular ortaya çıkarılmamış. 17 canın hesabı sorulacak. Bu dosya kapanmayacak. Hiç kimse bu ihmali gizleyemeyecek. Şanlıurfa’nın hakkını savunmak benim görevimdir ve bu görevden asla geri adım atmayacağım.”

