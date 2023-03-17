17 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 08:56

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 09:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 13°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 19°C

Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 19°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 1°C, 14°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 19°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 11°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 19°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 5°C, 14°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 4°C, 14°C

Öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 7°C, 14°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 13°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu