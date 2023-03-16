Meteoroloji'den 7 il için sağanak yağış uyarısı!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:20

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 09:20

Meteoroloji, 16 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Deprem felaketi sonrası bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da 14 kişi yaşamını yitirdi.

Hava tahminlerine göre; Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğusu, Mardin'in batısı ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımının beklendiği aktarıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi riskinin bulunduğu kaydedildi.