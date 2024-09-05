1.7 milyar liraya araç kiralamıştı, şimdi 1.5 milyar TL’lik arsayı elden çıkarıyor: Taşınmazlar satışta

Yayınlanma: 05.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2024 - 04:00

AKP’li Başakşehir Belediyesi tartışmalı ihaleler ve taşınmaz satışıyla gündemden düşmüyor. Belediye, bir yandan adrese teslim ihalelerle yandaş şirketlere milyonlarca lira aktarırken bir yandan da taşınmaz satışına devam ediyor. Başakşehir Belediyesi 15 Ağustos’ta araç ve iş makinesi kiralamak için ihaleye çıktı. Söz konusu ihaleyi 1 milyar 714 milyon 899 bin TL’ye Zenit Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı.

Bu ihale kapsamında belediye 100’ü aşkın iş makinesi, 116 binek araç, 86 kamyonet ve 16 kamyon kiraladı. Belediye, kiralanacak binek araçların ise 2022 ve üstü modelde olmasını talep etti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Başakşehir Belediyesi’nin dün toplanan komisyonunda birçok taşınmazın satışa çıkarılacağı gündeme geldi. Bu kapsamda Şahintepe, Güvercintepe, Ziyagökalp mahalleleri başta olmak üzere birçok noktadaki taşınmazın satışa çıkaracağı öğrenildi. Belediyenin bu taşınmazlardan 1.5 milyar TL gelir elde edeceği ifade ediliyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı şöyle konuştu:

İHALEDE TASARRUF YOK

“Bütçesinin büyük çoğunluğunu arsa satışından sağlayan Başakşehir Belediyesi birçok kez ihale teknik şartnamesinde ihaleyi vermek istediği firmaların imkânlarını yazıyor. Böylece doğrudan istedikleri şirkete ihale verebiliyorlar. Bugüne kadar milyarlarca liralık kamu zararı oluşturdular. İhalelerle ilgili tartışmalar sürerken bir yandan da arsa satışı yapıyorlar. Şimdi de 1.5 milyar TL’lik arsa satışına hazırlanıyorlar. Kendi yandaşlarına dağıttıkları paraları, kamu kaynaklarını satarak karşılıyorlar. Kamu tasarrufu diye yurttaşlara tahsis edilen cenaze yemeği ve taşıma hizmetini kaldırdılar. Okulların boyanmasından ve tadilatından tasarruf yapıyorlar. Ancak zaruri olmayan ihalelerden tasarruf yapmıyorlar. Başakşehir Belediyesi AKP hükümetinin tasarruf tedbirleri hiçe sayarak arsaları satıyorlar. Bütçeyi son kuruşuna kadar harcayarak tasarruf yapılmaz” ifadelerini kullandı.