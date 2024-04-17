17 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:29

Güncelleme: 17.04.2024 - 00:29

BOLU ilinde 17 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞLER mahallelerinde ANKARA ZONGULDAK YOLU, SANAYİ CD., SANAYİ SİTESİ 1 SK., SANAYİ SİTESİ 2 SK., SANAYİ SİTESİ 3 SK., SANAYİ SİTESİ 4 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISMAIL BEYLER, ORTA, YILDIZ mahallelerinde ISMAIL BEYLER MAHALLE YOLU, ORTA MAHALLE YOLU, YILDIZ MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞLER mahallelerinde FEVZİ ÇAKMAK SK., KUZALTI CD., ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, SITMA PINARI CD., TOKAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞLER mahallelerinde ÖNDER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADIOGLU, KADIOĞLU, MÜSÜRLER, MÜŞÜRLER mahallelerinde DÜZAĞAÇ KÖYÜ YOLU, KADIOGLU MAHALLE YOLU, MÜSÜRLER MAHALLE YOLU, MÜŞÜRLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, İĞNECİLER, MERKEZ, SEYİTALİLER, YUKARI GÜNEY mahallelerinde GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, IGNECILER KÖY YOLU, İğneciler köyü, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İĞNECİLER, KAYAPINAR, YUKARI DEDEKAN mahallelerinde GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİÇAYDURT mahallelerinde ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: APALAR, ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, BULUTLAR, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, MUSLUKLAR, YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARI, YUKARISOKU mahallelerinde 799, 849 SK., ANADOLU OTOYOLU, APALAR MAHALLE YOLU, ARÇELİK SK., ASAGI MAHALLE YOLU, ÇELEYOLU, ÇÖP YOLU SK., ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DUMANTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, DUMANTEPE SK., FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ GÖCÜKLER MEVKİİ, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KARAKAYA YAYLA YOLU, KOYUNPINAR, KOYUNPINAR SK., MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ALTI KÜME EVLER, MUSLUKLAR KÖY YOLU, MUSLUKLAR KÖYÜ YOLU, ORMAN YOLU, YAKABAYAT BULUTLAR, YAKABAYAT KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YAKUPLAR-5. SK., YEDİGÖLLER YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY KÖYÜ, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YENİKÖY-1., YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-2. SK., YENİKÖY-4. SK., YUKARI HAMZABEY YAYLASI, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.