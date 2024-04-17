17 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:29

Güncelleme: 17.04.2024 - 00:29

DÜZCE ilinde 17 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1435. SK., 1439., 1439. CD., 1448., 1449. SK., 1450., 1450. SK., 1455., 1455. SK., 1457. SK., 1460., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1474. SK., 1475., 1480. SK., 1481. SK., 1483. SK., 1484. SK., 1486. SK., 1487. SK., 1490., 1490. CD., 1493., 1493. CD., 1501. SK., 1502. SK., 1503. SK., 1505., 1506., 1506. SK., 1507. SK., 1510., 1513. SK., 1514., 1514. SK., 1515. SK., 1516. SK., 1517. SK., 1519. SK., 1536. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ESKİ AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI mahallelerinde AYNALI, AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAYIRBASI, KASIM, N KENDISI, TOKMAKTARLA, YUKARI, YUNUSLAR mahallelerinde 3218., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇAYIRBASI, KASIM, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY SOKAĞI, TOKMAKTARLA, YUKARI YÖRÜK, YUNUSLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 1. sokak, 812., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 817. SK., 818., 818. SK., 821., 822. SK., 827. SK., 828., 828. SK., 843., 853. BULVAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BİZİM SK., KAYIŞOĞLU SK., RUHIYE ÜNER, RUHİYE ÜNER SK., UZUNMUSTAFA CD., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI, 718., 721., BANKALAR, BANKALAR SK., ISTANBUL, LÜTFÜ AKAR STADYUM, LÜTFÜ AKAR STADYUM SK., MANSUR BAYRAM CD., MEHMET AKİF CD., MEHMET NAZIM SK., MUSTAFA ABDÜLCEMIL KIRIMOGLU, ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN SK., SPOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 737. CD., 821. SK., 824. SK., 850., İSTANBUL CD., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, OVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2616., 2617., 2665., KÜÇÜK SANAYİ GİRİŞİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN mahallelerinde 502., 511., ÇINARLI, ÇINARLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN mahallelerinde 518. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:15-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, YAYLATEPE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ASENA SK., KETMENLİ CD., MİRAY SK., ÖZGÜR, PINAR SK., SOĞUK PINAR CD., VEYSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ mahallelerinde BAYRAK, DÜZCE CD., HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., PALMIYE, SULTAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.