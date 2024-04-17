17 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:29

Güncelleme: 17.04.2024 - 00:29

İZMİR ilinde 17 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-17 2024-04-17 01:00:34.909-2024-04-17 01:15:42.642 saatleri arasında Limontepe; 9715. Sk., 9733, 9716, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, 9767. Sk., 9765. Sk., 9763. Sk., 9760. Sk., 9759. Sk., 9758. Sk., 9757/1. Sk., 9757. Sk., 9756/1. Sk., 9756. Sk., 9755/1. Sk., 9755. Sk., 9754/1. Sk., 9754. Sk., 9753. Sk., 9752. Sk., 9751. Sk., 9750/1. Sk., 9749. Sk., 9747. Sk., 9735. Sk., 9734. Sk., 9730. Sk., 9728. Sk., 9727/1. Sk., 9727. Sk., 9726. Sk., , 9690. Sk., 9714. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 01:00:34.909-2024-04-17 01:15:42.642 saatleri arasında Yüzbaşı Şerafettin; 3979. Sk., 3975. Sk., 3974/1. Sk., 3974. Sk., 3972/3. Sk., 3972/2. Sk., 3972/1. Sk., 3972. Sk., 3900/4. Sk., 3885. Sk., 3980. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 01:00:34.909-2024-04-17 01:15:42.642 saatleri arasında Umut; Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, Ferdi Sefa Kılıç Sk., 3880. Sk., 3875. Sk., 3872/1. Sk., 3868/3. Sk., 3868/2. Sk., 3868/1. Sk., 3868. Sk., 3867. Sk., 3866. Sk., 3865. Sk., 3864. Sk., 3863. Sk., 3862. Sk., 3861. Sk., 3860/1. Sk., 3860. Sk., 3859/1. Sk., 3859. Sk., 3858. Sk., 3857. Sk., 3856. Sk., 3855. Sk., 3853. Sk., 3852. Sk., 3851. Sk., 3850. Sk., 3848. Sk., 3846. Sk., 3839. Sk., 3837. Sk., 3835/1. Sk., 3835. Sk., 3832. Sk., 3820/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 01:00:34.909-2024-04-17 01:15:42.642 saatleri arasında Özgür; 3927. Sk., 3926. Sk., 3925. Sk., 3924/2. Sk., 3924. Sk., 3908. Sk., 3907. Sk., 3900/4. Sk., 3897. Sk., 3896/1. Sk., 3885/2. Sk., 3885/1. Sk., 3885. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 01:00:34.909-2024-04-17 01:15:42.642 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 01:00:34.909-2024-04-17 01:15:42.642 saatleri arasında Ali Fuat Erden; , 9754. Sk., 9755. Sk., 9757. Sk., 9763. Sk., 9763/1. Sk., 9765. Sk., 9770. Sk., 9770/2. Sk., 9771. Sk., 9772. Sk., 9773. Sk., 9774. Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk., 9795 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 01:00:34.909-2024-04-17 01:15:42.642 saatleri arasında Bahriye Üçok; 9686/1. Sk., 9689. Sk., 9690. Sk., 9740. Sk., 9749. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 01:00:34.909-2024-04-17 01:15:42.642 saatleri arasında Gazi; , 3820/1. Sk., 3820/2. Sk., 3820/3. Sk., 3820/5. Sk., 3876. Sk., 3880. Sk., 3881. Sk., 3881/1. Sk., 3881/2. Sk., 3885. Sk., 3897. Sk., 3900. Sk., 3900/1. Sk., 3900/2. Sk., 3900/3. Sk., 3900/4. Sk., 3900/5. Sk., 3900/6. Sk., 3900/7. Sk., Ferdi Sefa Kılıç, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-17 2024-04-17 01:00:34.909-2024-04-17 01:15:42.642 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 10:00:03.239-2024-04-17 16:00:09.454 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 10:00:53.494-2024-04-17 16:00:02.521 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 12:00:22.954-2024-04-17 14:00:34.526 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-17 2024-04-17 09:00:21.197-2024-04-17 16:00:32.793 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz17, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 09:00:21.197-2024-04-17 16:00:32.793 saatleri arasında Çiniyeri; , Çiniyeri Yolu, Çiniyeri köy içi yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 09:00:21.197-2024-04-17 16:00:32.793 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-17 2024-04-17 09:00:46.046-2024-04-17 15:30:54.209 saatleri arasında Başaran; , , İsimsiz30, İsimsiz30, İsimsiz33, Başova, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz39, İsimsiz106, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz107, İsimsiz111, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz115, İsimsiz117, İsimsiz117, Başaran, Başaran, Başova elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-17 2024-04-17 09:00:52.094-2024-04-17 13:00:59.302 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 09:00:52.094-2024-04-17 13:00:59.302 saatleri arasında Çiçek; 1615. Sk., 1639. Sk., 1639. Sk., 1615. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 09:00:52.094-2024-04-17 13:00:59.302 saatleri arasında Fuat Edip Baksı; 1630. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1639. Sk., 1641. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., 1611. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1615. Sk., 1629. Sk., 1629. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-17 2024-04-17 10:00:03.239-2024-04-17 16:00:09.454 saatleri arasında Kültür; Atatürk Cd., 1383. Sk., 1382, FRANSA, , Şevket Özçelik Sk., Vasıf Çınar Blv., Şehit Nevres Blv., İzmir Cumhuriyet, İtalya Sk., Mustafa Münir Birsel Sk., Kızılay Cd., Cumhuriyet Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 10:00:03.239-2024-04-17 16:00:09.454 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-17 2024-04-17 10:00:53.494-2024-04-17 16:00:02.521 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; 4104/1. Sk., 4106. Sk., Vatan Cd., 4104. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 10:00:53.494-2024-04-17 16:00:02.521 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 10:00:53.494-2024-04-17 16:00:02.521 saatleri arasında 85. Yıl Cumhuriyet; İsimsiz59, İsimsiz60, 4119, 4101. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., SELANİK, STADYUM, Vatan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-17 2024-04-17 12:00:10.82-2024-04-17 14:00:24.475 saatleri arasında Yakaköy; İsimsiz129, VADİ, IHLAMUR, MELİSA, POYRAZ, Reyhan Sk., Mine, Meltem Sk., Melisa Sk., Limon Sk., Kordon, ÖYKÜ, KİRAZ, Selin Sk., Sevgi Sk., Tepe, Yaka, Yaka Cd., Yalı, Yaprak Sk., Yıldız Sk., Zeytin, Özbek, Özbek Sk., kiraz, İsimsiz111, İsimsiz109, İsimsiz62, İsimsiz63, , Asma, Cumba Sk., Damla Sk., Dibek, Ekin Sk., Gündoğan Sk., GÜNEŞLİ, Havuzbaşı, Havuzbaşı Sk., Ihlamur Sk., Irmak Sk., Kiraz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 12:00:10.82-2024-04-17 14:00:24.475 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 12:00:10.82-2024-04-17 14:00:24.475 saatleri arasında Çiçekli; , Yasemin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-17 2024-04-17 12:00:10.82-2024-04-17 14:00:24.475 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 12:00:10.82-2024-04-17 14:00:24.475 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , 110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 12:00:22.954-2024-04-17 14:00:34.526 saatleri arasında Akalan; Akalan Atatürk, 1526, 1519, 1535, 1511, Cumhuriyet Mah. Yolu, 1500, Akalan Köyü İçi Yolu, Akalan Cumhuriyet, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 12:00:22.954-2024-04-17 14:00:34.526 saatleri arasında Sütçüler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-17 2024-04-17 12:00:22.954-2024-04-17 14:00:34.526 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.