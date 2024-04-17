17 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:29

Güncelleme: 17.04.2024 - 00:29

KOCAELİ ilinde 17 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 11. SK., ASIM AMCA, DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., İLBEY SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, LİMAN SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., PAPATYA SK., ŞİMŞEK SK., TEK SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde BAYRAK SK., BESTE SK., ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., DOĞA SK., KARADENİZ SK., KAYALI, KAYALI SK., MEMİŞ SK., MEŞE SK., ŞEKER SK., TAFLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERIZLI, FERİZLİ mahallelerinde FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 501. SK., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 503. SK., 504. SK., 504/1., 504/1. SK., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6. SK., 509/7. SK., 510., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 517. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 523/1. SK., 527. SK., 536/1. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542., 542. SK., 543., 543. SK., 543/2. SK., 543/3. SK., 544. SK., 554. SK., 616. SK., 746/2. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 754. SK., 755. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764. SK., 765. SK., 766. SK., 767. SK., 768. SK., 769. SK., 771. SK., 896., 896. SK., BAHARDERE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS, BARBAROS CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, INÖNÜ, İNÖNÜ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1792/1. SK., 2424., 2431. SK., 2451. SK., 2456. SK., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., 2482., 2482. SK., 558. SK., CUMHURİYET CD., DICLE, DİCLE CD, DİCLE CD., FARABI, GAZILER, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, MUTLUKENT BULVAR, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALİOĞULLARI SK., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., BALABAN BAYRAK SK., BALCILAR SK., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., GEDE SK., GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., HANYERI, HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, İFTİHAR SK, İPEKYOLU CD., KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KANAAT, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KIVRAK SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, NAZIM DEMİRCİ. CD., OKÇAPINAR SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., ŞİRİNTEPE SK., TALİP SK., TEPELİ SK, TOPKAPI, TOPKAPI CD., UZAK SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4514, 4529., 4536., 4548., ATATÜRK CD., BAHÇE SK., ÇAM SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., FESLİHAN SK., KARTAL SK., KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOĞLU CD., KUĞU SK., ÖMER COŞKUN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT AYHAN ÜLGER SK., TAVSANLI ATATÜRK, TAVŞANLI ATATÜRK CD., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DILOVASIOSB mahallelerinde 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 111. SK., 112., 112. SK., 115. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 120. SK., 120/1. SK., 120/2. SK., 123. SK., 124. SK., BAĞDAT CD., HÜRRİYET CD., YANYOL CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, CAMİ, YALI, YENI, YENİ, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde ACI ÇEŞME SK., ARALIK SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, ATA SK., AYNUR SK., AYVAZ, AYVAZ SK., BAHÇELIEVLER, BAHÇELİ SK., BAHÇELİEVLER SK., BAYIR SK., BERK SK., BİLLUR SK., BİRCAN SK., BÜYÜKERCAN SK., CAMİ KARŞISI SK., ÇELİKEL SK., ÇIFTE SELVILER, ÇİFTE SELVİLER SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., FIRIN SK., HERDEM SK., ISTASYON, İNCE SK., İSTASYON CD., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALE SK., KAPLAN CD., KAVALA CD., LAZIM, LAZIM SK., MEKTEP SK., MUSAB SK., NEDİM SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NURHAN SK., ÖGRETMEN ZATIYE ÇELEMEN, ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SK., ÖRENBABA, ÖRENBABA SK., ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SELANİK SK., SEMAZEN SK., SERİN SK., SUDEM SK., TARHAN SK., TAŞLİMAN, TAŞLİMAN SK., TAYLAN SK., TUZLA CD., YAĞHANECİLER SK., YASEMİN SK., ZAMBAK SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, YAVUZ SULTAN mahallelerinde AKSU SK., ALADAĞ SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ASLI SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AYDIN SK., AZİZ SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BODUR SK., CEVİZ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAKMAKLI SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DENIZ, DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., DÜZ SK., ELMALI SK., EMEL SK., ENGIN, ENGİN SK., ERIS, ERİŞ SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FETIH, FETİH CD., GARP SK., GENÇOĞLU SK., GİZEM SK., GÜLDEN SK., GÜR SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HAFIZ SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KARANFİL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MEYDAN SK., MIHÇI SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., ÖMERAĞA SK., POLIS, POLİS SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SEFA CD., SEFER SK., SEHER SK., SERÇE SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.