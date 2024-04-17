17 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 17 Nisan Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 17 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-04-17 2024-04-17 09:00:34.112-2024-04-17 15:00:43.372 saatleri arasında Sancaklıbozköy; İzmir Cd. 1. Çk., İzmir Cd., Turgutlu Cd.1. Çk., Turgutlu Cd. 4. Çk., Turgutlu Cd. 2. Çk., Turgutlu Cd., Manisa Cd. 3. Çk., Manisa Cd. 2. Çk., BELEDİYE CAD., 35. Sk., 34. Sk., 32. Sk., 31. Sk.1. Çk., 31. Sk., 29. Sk., 26. Sk., 24. Sk., 23. Sk. 1. Çk., 23. Sk., 19sk, 21. Sk., 20. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 19. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 22.sokak, İZMİR_1, 22, 17, 22, 16, 17, 17, 17, 17, 23 Sk. 1. Çk., İZMİR, İZMİR, İZMİR, 23. Sk., 312. ÇIKMAZI, BELEDİYE CAD., MANİSA 5 ÇIKMAZI, KARANFİL, İZMİR, turgutlu_1, izmir_1, 30 Sk., 30 Sk., 30 sokak, 34.Sk., İzmir Cd., izmir 4. çıkmaz, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, , 31. Sk. 2. Sk., 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, İzmir Cd. 5. Çk., İzmir Cd. 3. Çk., İzmir Cd. 2. Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-17 2024-04-17 09:00:34.112-2024-04-17 15:00:43.372 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-17 2024-04-17 09:00:34.112-2024-04-17 15:00:43.372 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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