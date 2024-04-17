17 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:29

Güncelleme: 17.04.2024 - 00:29

SAKARYA ilinde 17 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK, BİRLİK, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 16012, 16014, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, AŞAĞIKARAÇALI, BİRLİK SK., ÇETİN, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARPUZLAR, ORTAKÖY İÇ YOLU, ŞAŞKINLAR, TEPE, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 366., 366. SK., 368., 368. SK., 372. SK., 397. SK., 401. SK., AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., BULUT, BULUT SK., FENER SK., KALENDER SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, SAFRANCIK, SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 14. CD., 3153. SK., 3158. SK., KOSOVA SK., TOYOTA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 13., 13. CD., 3168. SK., 3169. SK., 3170. SK., 3173. SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CEREN SK., FATIH SULTAN SK., FATİH SULTAN SK., FİLİZ 2 SK., ŞEHİT MESUT KAPLAN, TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, YASEMİN ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 552 NOLU SK., 553 NOLU SK., 554 NOLU SK., 555 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU SK., ÇETİN SK., FİDELİ SK., GÜNEY SK., MALTEPE, MALTEPE CD., OKUL SK., PARK İÇİ YOLU, YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde ANKARA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1159 NOLU, 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1167 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1170 NOLU, 1326 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1330 NOLU SK., 1335 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU SK., 1344 NOLU, 1344 NOLU SK., 1347 NOLU, 1347 NOLU SK., 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1421 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, ADAPINAR SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, BARÇIN SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., CÖMERT SK., DERYA SK., GÜLŞEN SK., KAPTAN SK., KERKÜK, MAHSUN SK., METİN SK., OKAN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN, ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM mahallelerinde 1137 NOLU, 1138 NOLU, 1178, HAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1169 NOLU SK., 1170 NOLU SK., 1178 NOLU, 1179 NOLU, 12. SK., 1325, 1325 NOLU, 1330 NOLU, 1331 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1343 NOLU SK., 1345 NOLU SK., 1350 NOLU, 1355 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 1546 NOLU SK., ADAPINAR, AKARSU, AKARSU SK., BARÇIN, BAŞAK SK., BERAT, BERAT SK., DESTAN, DUT SK., ESER SK., GEMİ SK., HURMA SK., HÜRREM SK., KARASU YOLU CD., KUMKÖY, KUMKÖY SK., TURAN CD., YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORU mahallelerinde DEDEYERI, DURAKLAR, DURAKLAR-, KORU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT, ALT SK., ALT/6, AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, CAMİ SK., DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_4, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 17 Nisan Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, HASANFAKI, KARATEKE, MAGARA, MAĞARA, SOGUCAK, SOGUCAKOSB, SOĞUCAK, YENIKÖY, YENİKÖY mahallelerinde 1, 2001, AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., ALTYOL, ANADOLU, ANADOLU CD., ARI SK., AYDIN, ÇAMLIK/1, ÇAMLIK/3, ÇINAR PINARI, ÇINAR PINARI SK., DERVIS/3, DERVİŞ CD., DORUK, DORUK SK., GAFFAR SK., GAFFAR/1, GÖK, GÜNEŞ SK., HASANFAKI KÖYÜ İÇ YOLU, KARATEKE KÖYÜ İÇ YOLU, KARATEKE KÖYÜ YOLU, KARATEKE/19, KARSIYAKA, KARŞIYAKA, KARŞIYAKA SK., KARTAL, KERVAN SK., KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, MAGARA/13, MAĞARA KÖYÜ İÇ YOLU, MOLLA CD., NEHIR, NEHİR SK., OKUR SK., SANAYI, SANAYI CD, SANAYI CD CD., SANAYI CD., SANAYI CD/14, SANAYI CD/4, SANAYI CD/7, SANAYI/2, SANAYİ, SANAYİ CD, SANAYİ CD CD., SEHIT MEHMET KIRAN, SOGUCAK/1, ŞEHİT MEHMET KIRAN CD., ŞEHİT MEHMET KIRAN SK., ŞEN, TARABYA, TARABYA SK., TARABYA/1, TOPGÜL SK., ULUS, UYGAR, UYGAR SK., UYGAR/1, ÜMIT/4, ÜMİT SK., ÜSTYOL, ÜSTYOL/3, VATAN, VATAN CD., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.