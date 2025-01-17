17 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:07

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:07

SAKARYA ilinde 17 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, TASBURUN mahallelerinde BAĞLAR, BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE (SK.) SOKAK, BIÇKIDERE SK., BÖLÜK BASI, BÖLÜK BASI CD., BÖLÜK BAŞI CD., BÖLÜKBAŞI CD., FATİH, MESELIK, MEŞELİK, OGUZLAR, PAPATYA, TASBURUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN, YONGALIK mahallelerinde 26045, 26049, 26103, 26136, AKASYA, AKASYA SK., BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAMLIK SK., GAZI (KUZULUK), GÖL, GÜL (KUZULUK), HUZUR SK., KANSU, KEKEÇ SK., KUZULUK KÖY İÇİ, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAVİ SK., MEVLANA SK., NİLÜFER SK., TAŞBURUN SK., TAŞBURUN_1, TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, YANIK SK., YASEMIN, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde 26063, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BALLIKAYA SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, FİDAN SK., GAZİ (KUZULUK), GÖL SK., HANEDAR SK., İPEK, KANSU SK., KARANFİL SK., KARANFİL_1, KEKEÇ, KIRAÇ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOĞLU SK., OFLU, OFLU SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK, YENİ, YENİ SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Ocak Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, SAĞLIK, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU1, AVDULLAR, AVDULLAR KÖY YOLU, AVDULLAR KÖYÜ YOLU, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DERE, DOKTOR İLHAMİ İKA SK., HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, MUTAFLARYENI, SÜLÜKLÜ GÖL YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TAVŞANSUYU KÖYÜ YOLU, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 15.CD., 16021, 3001, 3005, 4003, 4007, 4008, 4009, 6.CD., 7.CD., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARABACAK SK., KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 4, MERKEZ/4, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/39, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, DENİZKÖY, DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, ORTAKÖY, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 1.CD., 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16012, 16014, 16015, 16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 19018, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 34002, 34003, 34005, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34017, 34018, 34019, 34020, 34021, 34022, 34023, 34024, 34025, 4001, 4012, 4013, 4014, akmeşe, ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/5, DUDUKÖY/7, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., HAYALLER SK., HAYELLER SK., HUNLAR, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR, KAYACIK/31, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KÖRÜK, KÖRÜK SK., KUZULUK, MANAV, MANAV SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, TEPE, Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 26., 260. SK., 4., 50., 53., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 103. SK., 110., 14., 17. SK., 19., 21., 25., 260., 478., 71., 78., 94., 95., BAYIRAKÇAŞEHİR CD., BILECIK, BİLECİK CD., DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR CD., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, FATİH SULTAN MEHMET, PASA_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde 3204. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 281. SK., 282., 283., 455., 801. SK., 806., ALMAATA, ALMAATA SK., BAĞCIOĞLU SK., BİŞKEK SK., ELÇİBEY, ELÇİBEY CD., G.HAYDAR DOĞAN SK., ISTANBUL, İSTANBUL, İSTANBUL CD., MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY, SABIRLAR mahallelerinde 2251., 2252., 2253., ASLANLAR, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ESKICILER, GÜNDÜZLER, HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KAYADİBİ SK., KILLER, KİLLER SK., SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SEFERLER, SEFERLER SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2356., 2401., 2451., 2452., 2454., 3002., 3501., 3504., 3506., 3517., 4202., 4204., 4208., 4214., 4215., 4356., 4652., 4708., 4711., 4712, 4715., 4716., 4722., 4727., 4727. SK., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY/15, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Cuma 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde 3201., ADAPAZARI TARAKLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1304., 1305., 3203., 3206., 3208., 3352., 930., 932., 948., 955., 957., AÇMALAR SK., AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., HAFIZ HASAN, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR- SK., KAVAKLAR_1, KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUTSİ BEY SK., LEYLAK, MANAS SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, MUTLU SK., NILÜFER, NİĞBOLU SK., OKUL CD., PLEVNE SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZİ SK., SEHIT RASIT AYDIN, TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TASKENT, TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 4005, 4006, ADA, ADA SK., ARMUTLUK SİTESİ İÇİ YOLU, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BAŞARAN SİTESİ İÇİ YOLU, DAMLA SK., ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRTINA SK., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HERCAI, KUTLU SK., ORKİDE SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞAFAK 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE YOLU, ÜNLÜCE YOLU CD., YEŞİL BELDE SİTESİ İÇİ YOLU, ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ERSİN CD., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, PUSULA SK., YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ mahallelerinde ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., İSTANBUL DERE CD., MUSADERE, SARAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AHLAT, AYVA SK., BASRIBEY/1, FİDE SK., IPEKYOLU, İNCİR SK., KAMELYA EVLERİ İÇİ YOLU, KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KASTARCI, KASTARCI SK., KIRMA, KIRMA SK., LALEZAR, LALEZAR SK., MANOLYA SİTESİ İÇİ YOLU, MEŞELİK CD., PAŞAKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, PELİN SİTESİ İÇİ YOLU, SİTE İÇİ YOLU, SÖNMEZ, TOMURCUK, TOMURCUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMITABAT, HAMİTABAT mahallelerinde 18 Nisan cd, 2215., 2219., 2227., 2227. SK., ÇAMYOLU CD., KARAKOL SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLU, HAMITABAT, HAMİTABAT, KURUÇESME mahallelerinde 2202., 2202. SK., 2225., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2321. SK., 2406., ÇAKAR SK., GÜVEN SK., İPEKYOLU CD., KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 990. SK., RAIF TUMBAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY mahallelerinde AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, BEYZA, EKİN, SEBAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA mahallelerinde ÜNIVERSITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 809., 864. SK., 922 NOLU SK., AKARSU SK., BUGDAY, SUAT SK., ZIYAPASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY mahallelerinde ADAPAZARI, ADAPAZARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESME, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde AZIM, AZİM KÜME EVLER, BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DINÇ, EKİN SK., HALIT ÇELIKOGLU, HALİT ÇELİKOĞLU CD., IBRAHIM ÖGRETMEN, İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., KAMER SK., KARTOPU, RANA SK., YONCA, YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU, ZORLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 719. SK., CEMRE SK., DEMİRCİLER SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2., 2. CD., 379. SK., 383., 383. SK., 389., 389. SK., 409., 411., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BAS, BAŞ SK., BİRLEŞİK SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, FILIZ, FİLİZ SK., KERVAN SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 809. SK., LALE, SAHİL SK., ZERAFET SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YENIKÖY, YENİKÖY, YESILKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3192 SK., 3196, 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3632, 3632 SK., 3633, 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., 412. SK., ACILIK SK., ATATÜRK BULVAR, FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, İsimsiz92, MERKEZ SK., MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, MIMAR SINAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 17 Ocak Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI HANBABA, SEYHLER, ŞEYHLER, UZUNCAORMAN, YAGBASAN, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1101., 1101. SK., 1102., 1102. SK., 1103. CD., 1103./1, 1103/1, 1104. SK., 1105., 1105. CD., 1105. SK., 1106. SK., 1107. SK., 1108., 1108. CD., 1108. SK., 1108./1, 1109., 1109. SK., 1110., 1111. SK., 1112. SK., 1113. CD., 13707, 13716, 1545. SK., 6152 SK., 6153, 6153 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, CAMI/7, CAMI/9, CAMI_1, CAMI_11, CAMI_13, CAMİ SK., DEGIRMEN, DEGIRMEN/3, KARGALI DERESİ KÖPRÜSÜ, MACIR SK., MERKEZ_18 SK., MERKEZ_74, PINAR, SAKARYA, SAKARYA 2. OSB YOLU, SAKARYA CD., SAKARYA_1, SEYHLER, SIRT, SIRT SK., UZUNCAORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN ORTA, UZUNCAORMAN ORTA SK., UZUNCAORMAN ORTA/1, UZUNCAORMAN ORTA/2, UZUNCAORMAN ORTA/3, UZUNCAORMAN ORTA/4, UZUNCAORMAN/CAMI/10, YAĞBASAN MERKEZ, YUKARI ÇALICA MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, DEREBOGAZI mahallelerinde 1051. SK., 1053. SK., 7001 SK., 7002, 7002 SK., 7003 SK., 7009 SK., 7012, 7012 SK., ANKARA ASFALTI CD., ANKARA ASFALTI- CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 17 Ocak Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATOPRAK mahallelerinde KARATOPRAK KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ, MERKEZ_22, MERKEZ_263, MERKEZ_303, MERKEZ_331 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1004 SK., 1007 SK., 1009 SK., 1031, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., YUKARI KIRAZCA, YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde BEYAZIT, KONAK, KONAK SK., KÖKLÜ SK., KÜBRA, KÜBRA SK., NİSA, NİSA SK., ÖZER SK., SELIMIYE CD., SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRİYET, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde DERE SK., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 524 NOLU SK., 525 NOLU, ÇAĞLAYAN SK., ÖNDEREVLERİ SK., TANER SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 573 NOLU SK., AYAZ SK., BEŞKÖPRÜ CD., ÇAMLI SK., DİK SK., FİDELİ SK., GÜR SK., MALTEPE CD., MERAM, MERAM SK., NİŞAN SK., ÖNER, ÖNER SK., ÖZGÜR SK., PETEK SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR, TOYGAR SK., YAŞLI SK., YOKUŞDİBİ SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 922 NOLU, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKÇAY SK., ARMUTLU, ARMUTLU SK., CENAP SK., İBRAHİM KANGAL CD., KUDRET, KUDRET SK., SARIKISLA, SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SELVİNAZ SK., SERİN SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., VAGON, VAGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS SK., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, FERAH, FERAH SK., HASRET SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN SK., KEKLİK SK., KIZILCIK SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., MEZARLIK, ONUR, ONUR SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SILA, SILA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Cuma 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY, KARAMAN mahallelerinde 1468 KÜME EVLER, 1469 KÜME EVLER, 3002 NOLU SK., 310 NOLU CD., ASIR CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde KURUDERE CD., ORTA-, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde DEGIRMEN-, ESKURT, HARMAN, HARMANCIK, KURUDERE, SEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNCİLLİ mahallelerinde 610 SK., 611 SK., ESKİ ADAPAZARI CD., HASTANE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 17 Ocak Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 590 SOK., 595, 596, DOĞU KARADENİZ CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.