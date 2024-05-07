17. Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de başladı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:10

Güncelleme: 07.05.2024 - 14:10

İzmir’de Çeşme’nin ev sahipliğindeki 17. Yarımada Spor Oyunları, 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. 17. Yarımada Spor Oyunları’na, 9 ilçeden, 15 branşta, yaklaşık iki bin 50 sporcu katılıyor.

Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde, Mehmetçik Parkı'ndan başlayan kortej yürüyüşüne, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş ve sporcular katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşünün ardından açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çeşme Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Selçuk, Narlıdere, Menderes, Güzelbahçe ve Balçova olmak üzere toplam 9 ilçeden sporcuların katıldığı 17. Yarımada Spor Oyunları'nda, Badminton, basketbol, 3 x 3, bocce, dart, futbol, kros, masa tenisi, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, taekwondo (kyorugi), tenis, yelken, yüzme (açık su) branşlarında, yaklaşık iki bin 50 sporcu mücadele ediyor. 17. Yarımada Spor Oyunları, 11 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

“ÇOK GÜZEL OYUNLAR BİZLERİ BEKLİYOR”

İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, yaptığı konuşmada, “Yarımada Spor Oyunları, bu bölgede ilk ve tek yerel spor oyunlarıdır. Üç aşamalı İzmir Spor Şenlikleri kapsamında, ilk aşama olan 17. Yarımada Spor Oyunları'nda bir araya geldik. Geçen hafta içerisinde kaymakamımız ve belediye başkanımızı ziyaret ettim. Detaylar üzerinde konuşmak istedim. Baktım ki, kaymakamımız ve belediye başkanımız her şeyi, en ince ayrıntısına kadar planlamışlar. Harika bir organizasyon tasarlamışlar. Çok güzel oyunlar bizleri bekliyor. 15 ayrı branşta, 9 ilçeden katılımla, kazasız belasız, harika bir mücadele diliyorum" dedi.

“YAZA SPORLA MERHABA DİYORUZ”

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da bir konuşma yaparak, “Bahardan kalma son günlerde Çeşme'nin yazına 'merhaba' derken, sporla dolu, keyifle dolu bir döneme 'merhaba' diyoruz. 17'ncisini düzenlediğimiz Yarımada Spor Oyunları'nın gelişerek, diğer ilçelerimizi de kapsayarak İzmir genelinde olması da dileğimizdir. 'Sağlam kafa, sağlam vücutta olur' şiarıyla öğrencilerimizin sporla, beden eğitimiyle, kendilerini geliştirmeleri, ülkemizin geleceğine de emin adımlarla yürümeleri amacıyla bu organizasyonda emeği geçen Valiliğimize, belediyemize, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüze ve en önemlisi öğrencilerimizi yetiştiren ve buraya getiren öğretmenlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Tüm öğrencilerimizin başarıyla bir mücadele sergiledikleri, kazananın hepsinin olduğu bir organizasyon olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de yaptığı konuşmada, “17. Yarımada Spor Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kültürel mirasımızın, özellikle geçmişten gelen geleneklerimize sahip çıkmanın önemini her zaman vurguluyorum. Sadece sanat alanında değil, spor alanında da çok önemli olduğunu vurguluyorum. O nedenle böyle bir spor müsabakasına, tarihten aldığımız güçle bugünlere getirmek ve Vali Yardımcımız Ünal Çakıcı'nın bu konuda verdiği yoğun çaba ile yeniden hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Çocuklarımızla, sporcularımızla, gençlerimizle, spora ve Çeşme'ye yakışacak bir hafta olması temennisiyle, organizasyonda emeği geçen Vali Yardımcımıza, Çeşme Kaymakamımıza, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze ve Çeşme Belediyesi emekçilerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.