17 yaşındaki Büşra, evde yalnızken çıkan yangında öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Büşra Kabataş (17), 2'nci kattaki evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında dumandan etkilenip yaşamını yitirdi.
Gebze'ye bağlı Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında, Kabataş ailesinin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.
BÜŞRA KURTARILAMADI
Eve giren ekipler, odada dumandan etkilenen Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Dedesine ait evde annesi ve kardeşiyle kaldığı öğrenilen ve yangın sırasında tek başına olan Büşra'nın cansız bedeni, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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