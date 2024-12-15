17 yaşındaki çocuk 12 yaşındaki kuzenini av sırasında vurdu: Ailesi de tutuklandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde av sırasında yanlışlıkla kuzenini başından vurarak ölümüne neden olan M.A. (17) ve aynı aileden baba M.A. ile amca E.A. tutuklandı.
Olay, 15 Aralık günü sabah saatlerinde Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. M.A. (17), av sırasında elindeki ruhsatsız tüfeğin kazara ateş alması sonucu kuzeni Z.Y.A.'yı (12) başından vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan kuzen M.A. (17), baba M.A. ve amca E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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