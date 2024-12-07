Mersin’de erkek vahşeti: Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü

Mersin’de 50 yaşındaki bir kadın yeni aldıkları evi temizlemeye geldiği yerde kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Mersin’de erkek vahşeti: Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü
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İHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 16:03

Olay, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. dairesini temizlemeye gitti.

Daha sonra kadının kocası Z.Ç. (46) eşinin yanına geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Leyla Ç., eşi Z.Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vuruldu.

Cinayet şüphelisi koca olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgede tedbir alarak inceleme yaptı.

İnceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için cenaze aracıyla adli tıpa gönderildi. Cinayetin yaşandığı yere gelen kadının yakınları ise fenalık geçirdi.

Öte yandan polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Mersin #silah #kadın cinayeti

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