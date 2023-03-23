17 yaşındaki çocuk annesini öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:56

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:58

Samsun'un Canik ilçesi Tevfik İleri Ortaokulu'nda 5 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için okula geldi.

Okul yönetimi de babaları Ali Ö.'yü (47) telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Durumdan haberdar olan büyük oğlu A.A.Ö., okula gelip annesi Zerrin Büyük'ü başından, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (56) ise başından ve göğsünden silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zerrin Büyük, yaşamını yitirdi.

Olay sonrası A.A.Ö ve babası Ali Ö., evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A.Ö. tutuklandı, babası Ali Ö.’ye ise ev hapsi verildi.

Hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan A.A.Ö., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

"BABAMIN BU OLAYLA İLGİSİ YOKTUR"

Duruşmada savunma yapan A.A.Ö., "Annemle babamın boşanması sebebiyle psikolojim bozuldu. Babam da hastanede yattı, intihar girişiminde bile bulundu. Annemin Bilgin ile ilişkisi vardı. Olayın olduğu gün velayet duruşması vardı. Sabah adliyeye gittim ama babam beni eve yolladı. Annem beni arayarak kardeşlerimin okulunu sordu. Bir süre sonra babamla konuştum, o da okula doğru gitmiş. Babam, annem ve Bilgin'i okula girerken görmüş. Babam bana o telefon konuşmasında 'Okula gel' demedi. Beni bu olayı yapmaya teşvik etmedi. Ben telefonda bu durumu duyduğumda okula gittim. Nasıl oldu ve nasıl gelişti bilmiyorum. Yaşadığım şeyler çok zor. Rüyalarımda bu olayı görüp duruyorum. Okula gittim, ikisini gördüm. Bilgin'in adını sordum, olay ondan sonra gerçekleşti. Herhangi bir şey konuşmadık. Silahım dedemden kalma ve normal zamanlarda yanımda taşımıyorum. Okula yaklaştığım esnada babamla denk geldik, telefonla konuştuğunu gördüm. Beni gördüğünde hemen telefonunu kapattı. Silah cebimdeydi ve bendeki silahı görmedi. Babamın bu olayla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı dinledikten sonra, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.