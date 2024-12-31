17 yaşındaki çocuk evinde başından vurulmuş halde bulundu!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

17 yaşındaki çocuk evinde başından vurulmuş halde bulundu!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 01:06

Olay, İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.’yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi’nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.


Etiketler: #sakarya #Çocuk

İlgili Haberler

36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
Konya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

Konya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
20 gündür aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!

20 gündür aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler