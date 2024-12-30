Konya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
Konya’nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
İddiaya göre, Kemaliye Mahallesi'nde müstakil evinde ikamet ettiği öğrenilen 82 yaşındaki Fadime Dölek‘ten haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen ekipler, çilingir tarafından kapı açıldığında Fadime Dölek'i hareketsiz bir şekilde buldu..
Olayın Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilmesinin ardından adreste inceleme yapıldı.
Dölek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: #ölü bulundu #yaşlı kadın #ev
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