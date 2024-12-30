20 gündür aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!

Sultangazi'de 10 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan İsmail Irmak'ın (22) cansız bedenine ulaşıldı.

20 gündür aranıyordu... Cansız bedeni bulundu!
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DHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:21

Sultangazi'de, 10 Aralık'ta evden çıkan ve o tarihten beri haber alınamayan İsmail Irmak'ın yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekiplerin 20 gündür Irmak'ı arama çalışmaları devam ederken Sultangazi Taş Ocakları mevkisinde drone ile arama çalışmalarına da başlandı.

AFAD ekiplerinin arama yaptığı uçurumun altında bir kişinin olduğu görüldü. Yaklaşık 120 metre aşağıya inen kurtarma ekibi, yerde yatan kişinin İsmail Irmak olduğunu belirledi.

Irmak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Sultangazi #kayıp #cansız beden

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