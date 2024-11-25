17 yaşındaki çocuk kokoreççide başından vurularak öldürüldü

Adana’da kokoreççide yemek yediği esnada motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

17 yaşındaki çocuk kokoreççide başından vurularak öldürüldü
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:52

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi’ndeki bir kokoreççide meydana geldi.

İddiaya göre, Abdulbasit Çamsar (17), yemek yediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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Saldırganlar tabanca ile defalarca ateş açarak bölgeden kaçtı. Çamsar, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İşletmenin sahibi Halil A. ise bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Çamsar’ı ve işletme sahibi Halil A.’yı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Camsar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Adana #Kokoreç #Cinayet

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