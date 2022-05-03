17 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
Aydın'da sabah saatlerinde 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın’da meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, Köşk-Dalama Mahallesi arasındaki karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. M.E. ve iki arkadaşının içerisinde bulunduğu 09 PR 584 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan diğer iki kişi ise Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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